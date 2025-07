O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) assinou hoje, dia 3 de julho de 2025, um protocolo de cooperação com a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZ), que visa implementar no próximo ano letivo (2025/26) o Curso Profissional de Técnico/a de Bombeiro/a, integrado na oferta educativa desta escola pública.

Este curso, com dupla certificação (escolar e profissional), está enquadrado no Catálogo Nacional de Qualificações e visa promover a formação técnica de jovens para o exercício da atividade de bombeiro, no contexto do percurso do nível de ensino secundário.

Esta medida, pioneira na Região, vai permitir reforçar a capacidade de captar futuros operacionais para os corpos de bombeiros, ampliando os mecanismos de recrutamento, quer para o regime voluntário, bem como para o exercício da profissão de Bombeiro.

Além da equipa de docentes da EBSGZ, juntam-se na dinamização deste projeto, o próprio SRPC, IP-RAM, através da sua Divisão de Formação e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF), onde decorrerá a componente prática e de integração no dia-a-dia de uma unidade operacional.