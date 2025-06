O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, na sessão solene comemorativa dos 190 anos do concelho do Porto Santo, vincou que o Governo Regional aposta e continuará a apostar na dinamização de eventos na ilha dourada, durante todo o ano, com destaque para o desporto.

“Esta estratégia tem dado resultados concretos e expressivos”, congratulou-se o governante, dando como exemplo, o facto de, em 2015, o Porto Santo registar cerca de 372 mil dormidas, valor que, em 2024, ultrapassou as 558 mil. Também o número de hóspedes cresceu na ordem dos 19%, entre 2019 e 24 e o rendimento por quarto quase duplicou.

O dirigente destacou, deste modo, o impacto direto nas empresas locais, sobretudo na restauração e comércio e repercussão positiva nas oportunidades de emprego e consequentemente nas famílias. “É o resultado de uma aposta contínua e estruturada, feita com uma visão a longo prazo”, disse.

Entre as medidas de visão estratégia, destacou o reforço da conetividade aérea. Este verão, o Porto Santo já dispõe de mais de 90 mil lugares aéreos, cerca de mais 9% que no ano passado. Factos estes que o secretário congratula, bem como o recorde, atingido em 2024, de 247 mil passageiros.

Além do mais, ressalvou o apoio à mobilidade inter-ilhas, com o objetivo de combater a sazonalidade e estimular a ida de madeirenses para o Porto Santo, durante a época baixa. “Já foram apoiadas mais de 1.150.000 viagens inter-ilhas”, num investimento superior a 17,6 milhões de euros por parte do Governo Regional.

Já no que toca ao ambiente, destacou o lançamento, ainda este ano, para o procedimento de recarga de areia da praia, que deverá se concretizar em 2026, bem como as iniciativas de reflorestação e prevenção de incêndios, entre outras.