O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, dirigiu, esta quinta-feira, uma comunicação formal à presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, na qual lamenta e apresenta as suas desculpas a todos os deputados, representados por Rubina Leal, pelo sucedido durante a sessão parlamentar da passada terça-feira, ocorrida no âmbito da discussão do Orçamento Regional.

No documento, dirigido a Rubina Leal e posteriormente enviado aos meios de comunicação regionais, Eduardo Jesus sublinha que não teve “a intenção de ofender as senhoras e os senhores deputados nem a própria Instituição parlamentar”.

O dirigente acrescenta que as críticas que geraram grande polémica terão resultado da “tensão gerada pelo entusiasmado debate político, que se desenvolve de forma, naturalmente, acalorada naquele contexto”.