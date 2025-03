Eduardo Jesus reagiu esta tarde à polémica gerada pela recriação das festas da Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), defendendo que “não houve qualquer desrespeito pela cultura madeirense”. O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura frisou que a atuação, protagonizada por bailarinas com trajes típicos da Madeira, foi uma interpretação artística que “requer abertura de pensamento” e “respeito pela adaptação aos tempos modernos” sem perder a autenticidade. “A cultura é a diversidade de opiniões e a capacidade de respeitar a autenticidade com interpretações diferentes”, afirmou.

Respondendo às críticas que consideram a atuação uma “ofensa” ao folclore madeirense, Eduardo Jesus esclareceu que a performance não visava representar o folclore da Madeira, mas sim prestar uma homenagem às floristas da Região. O governante destacou ainda outras iniciativas no evento, como a atuação do grupo de folclore da Casa do Povo da Camacha e da Escola de Dança da Madeira, que também combinam a dança tradicional com elementos contemporâneos. “Esta abertura de cabeça tem de existir e tem acontecido em várias áreas, como na gastronomia e na moda”, defendeu.

O secretário regional revelou ainda que conversou com o presidente da Associação de Folclore da Madeira, que demonstrou compreensão sobre a criação artística. Para Eduardo Jesus, as críticas feitas nas redes sociais não refletem a essência da atuação e são um exemplo de “falta de tolerância cultural”. “Estamos a falar de uma recriação artística que foi um enorme sucesso na BTL, e quem agora questiona provavelmente terá que repensar a forma de comunicar”, concluiu.