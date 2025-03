A recriação das festas da Madeira no stand da Região na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) está a gerar indignação entre madeirenses, que têm expressado, desde ontem, o seu descontentamento nas redes sociais. Em causa está uma atuação protagonizada por quatro bailarinas que, vestindo variações dos trajes típicos de folclore da Madeira, apresentaram uma coreografia ao som de música contemporânea.

O vídeo da atuação, divulgado nas plataformas digitais da RTP Madeira, já reuniu milhares de visualizações e centenas de comentários, maioritariamente críticos. Muitos utilizadores consideram que o desempenho “banaliza” e “desrespeita” o traje tradicional madeirense, afirmando que a indumentária e os movimentos não representam de forma autêntica a cultura da ilha.

”Mediocridade leviana. Mais parece uma dança de terreiro de bruxas. Vergonhoso, patético”, escreveu um internauta. Outro destacou que “o traje madeirense é usado no folclore e não neste tipo de dança. Querem modernizar, tudo bem, mas não abusem do traje usado no folclore madeirense.”

Veja o vídeo: