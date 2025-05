Eduardo Jesus destaca valor cultural e patrimonial do Madeira Classic Car Revival

O Secretário Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, enalteceu esta segunda-feira a importância do Madeira Classic Car Revival na valorização do património automóvel regional e nacional.

Durante a cerimónia de apresentação da edição de 2025 do evento, que decorrerá nos dias 23, 24 e 25 de maio, integrado na programação da Festa da Flor o Governante destacou as novidades deste ano. Para já, enalteceu a novidade da circulação dos veículos clássicos, que vão circular na encerrada ao trânsito normal faixa sul da Avenida do Mar. Também importante a relocalização da tenda principal para o lado norte e a realização de concursos na Avenida Zarco, com passagem pela Avenida Arriaga e paragem em frente à Sé.

Eduardo Jesus sublinhou o papel do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), organizador do evento, destacando “a excelência na organização” e “a capacidade de inovação” do clube, que tem contribuído para afirmar o Revival como uma referência cultural e turística da Região.

Este certame “tem-nos habituado a esta excelência na organização de eventos que deixam qualquer entidade satisfeita e rendida à qualidade e à motivação envolvente”, afirmou.

O Secretário Regional fez questão de reconhecer o contributo de Roberto Franco, um dos participantes mais assíduos do Revival, conhecido pela sua notável coleção de motas clássicas.

“O Roberto espelha bem o interesse que o Revival desperta. É uma iniciativa que funciona como horizonte temporal para muitos projetos de restauro na Madeira. É o reconhecimento do mérito e da preservação do património”, sublinhou Eduardo Jesus.

Mas, o governante adianta que o evento é um verdadeiro estímulo à dedicação dos madeirenses pela preservação automóvel, mesmo quando os veículos restaurados têm apenas valor sentimental e reduzido valor comercial.