O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura participou hoje nas tradicionais tosquias ao ar livre, que decorreram na Ribeira dos Boieiros, no Perímetro Florestal das Serras do Poiso. A visita, que foi acompanhada pelo presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, serviu para Eduardo Jesus reforçar a posição do Executivo madeirense em relação à criação de gado nas serras: a favor, mas sempre com regras bem definidas e salvaguardando a sustentabilidade ambiental.

As tosquias, organizadas pelo IFCN em colaboração com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso (ACGSP), são um evento que visa dar a conhecer uma tradição madeirense enraizada, atraindo anualmente muitos madeirenses e forasteiros à serra. Cerca de 300 ovelhas da ACGSP foram hoje tosquiadas, integrando rebanhos que apascentam nos pastos do Perímetro Florestal das Serras do Poiso sob a supervisão do IFCN, que estabelece as estratégias de organização e disciplina adequadas à sua manutenção.

Este modelo de pastoreio é fruto do ordenamento silvopastoril que permite a manutenção racional dos rebanhos, guiados por pastores que asseguram o aproveitamento adequado dos pastos, sem deterioração do espaço natural.

Apoio à Associação de Criadores de Gado

O secretário regional fez questão de sublinhar o apoio contínuo do Governo Regional à Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso. “O Governo Regional reconhece o valor da criação de gado na serra, desde que seja feita de forma sustentável e respeitando a natureza. Por isso, temos vindo a reforçar os apoios à ACGSP, uma parceria que consideramos essencial para a manutenção desta atividade e para a preservação do nosso património natural”, afirmou Eduardo Jesus.

Entre as medidas de apoio destacam-se a celebração de um contrato-programa anual no valor de 60.000€, aprovado pelo Governo Regional, que garante a presença de pastores qualificados, cruciais para a condução dos rebanhos e a manutenção das pastagens e o fornecimento de feno pelo IFCN durante períodos de escassez alimentar, bem como a disponibilização de produtos higiossanitários e suplementos nutricionais para assegurar a saúde dos animais.

A cedência de infraestruturas pecuárias, como os ovis da Ribeira dos Boieiros, Chão das Aboboreiras e Chão das Feiteiras, e áreas de pastagem no Perímetro Florestal das Serras do Poiso e a realização de controlo regular de espécies invasoras e infestantes, melhoria de pastagens, apoio na reparação de vedações e colaboração na limpeza dos ovis, garantindo a manutenção das infraestruturas essenciais são, igualmente, apoios importantes para os criadores de gado.

Pastoreio na Madeira e Porto Santo: Condições e Regras

Eduardo Jesus reiterou que a apascentação é possível nas serras da Madeira e Porto Santo, desde que sejam cumpridas determinadas condições. “O gado pode pastar nas serras desde que ordenado, ou seja, com regras. Uma das principais regras a cumprir é ser em terrenos com orografia adequada, ou seja, que não estejam em risco de erosão e que os mesmos estejam vedados”, esclareceu o Secretário Regional.

O governante foi categórico ao afirmar que o Governo Regional “não é contra o pastoreio”, mas sublinhou que esta atividade não pode “pôr em causa a segurança das pessoas nem a conservação da natureza”. É crucial, segundo Eduardo Jesus, “respeitar a lei”, salientando que “o pasto não está autorizado nas áreas de erosão”.

A visita às tosquias da Ribeira dos Boieiros reforça, assim, o compromisso do Governo Regional com a gestão sustentável do território e o apoio às atividades tradicionais que, quando bem reguladas, contribuem para a preservação do ambiente e da cultura madeirense.