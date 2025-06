“Os residentes do Porto Santo são vítimas de uma decisão do governo socialista”, sublinhou Eduardo Jesus, no parlamento madeirense, em resposta ao deputado Carlos Silva, do JPP, que tinha criticado a resposta que os porto-santenses têm neste serviço.

O parlamentar defendia que o governo regional agisse junto da República para melhorar o serviço concessionado à Binter, pelas frequentes falhas.

Na resposta, Eduardo Jesus lembrou as tentativas negociais da Região, quando estava a ser preparado o concurso público para a concessão, ainda em vigor, concluindo que as propostas foram “para o lixo”.

A ilha do Porto Santo esteve também ‘em debate’ pelos deputados, nomeadamente ao nível das medidas orçamentais destinadas à ilha dourada