A sede do Clube Naval do Funchal, na Quinta Calaça, acolhe esta quarta-feira, às 18h30, a assinatura do Memorando de Entendimento entre o projeto ecoRoute e o Atlantic Diving Center, um dos mais recentes centros de mergulho da Madeira.

Representado na região pelo CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea, o projeto ecoRoute está integrado no programa europeu EMFAF e visa promover o turismo inteligente e sustentável com base no património cultural e natural subaquático, nas regiões ultraperiféricas como Madeira, Açores e Martinica.

Na Madeira, o ecoRoute tem centrado esforços na formação e sensibilização para a gestão adequada do naufrágio do “Ponto”, ocorrido em 1929 na baía do Funchal, valorizando-o como recurso turístico, cultural e ambiental. O projeto também pretende alertar para o impacto das alterações climáticas e da poluição nos locais de naufrágios, promovendo práticas como a eliminação de plásticos descartáveis e a valorização da reciclagem.

A cerimónia de hoje contará com a presença de investigadores do CEAM, que abordarão a arqueologia subaquática na Madeira e o enquadramento local do projeto. O Atlantic Diving Center junta-se formalmente como parceiro do ecoRoute, reforçando o compromisso com as boas práticas ambientais e a valorização do património subaquático da região.

