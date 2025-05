Bom dia!

- Pelas 9h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, decorre a sessão de abertura da 6.ª edição do Madeira MUN. O debate tem como tema “A Economia Global - soluções para um desafio constante”.

- Às 11h00, no anexo do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, à Rua Elias Garcia, Ed. Elias Garcia I, Bloco V, 1.º B, ocorre a apresentação da Campanha de Prevenção para a Saúde Pulmonar.

- A sessão de entrega dos prémios do concurso literário “A Ética na Vida e no Desporto” está agendada para as 11h00, na sede da Direção Regional do Desporto, na Rua das Hortas.

- O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove, a partir das 14h00, a formação “Princípios de Saúde Mental”, dinamizada pelo psiquiatra João Carlos Melo, do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra).

- Na Calheta, às 14h30, tem lugar a apresentação das decorações florais, nos jardins dos Paços do Concelho.

- Às 16h00, o Presidente do Governo Regional marca presença na abertura da exposição “Mesas da Flor Bordal”, na fábrica da Bordal, na Rua Dr. Fernão de Ornelas 77.

- Pelas 17h30, realiza-se a comemoração do 17.º aniversário da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, que contará com uma exposição de homenagem ao ilustrador Pascal Errante.

- O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, às 18h00, a exposição “Funchal: Um Herbário” da fotógrafa e jornalista espanhola Clara Pino.

- Pelas 18h00, a Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo inaugura a exposição intitulada “Flor d`Alma” da artista Elisabete Henriques, no âmbito do evento Santa Cruz em Flor.

- Em Machico, no adro da Capela de São Roque, às 18h00, acontece o lançamento de mais um volume da coleção “Vidas (Des)conhecidas”, dedicado ao Padre Martins Júnior, escrito por Cristina Carvalho, e ilustrado por Rafaela Fernandes.

- O Teatro do Avesso apresenta a comédia “Happy Hour”, às 20h00, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias.