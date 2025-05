“A EB1/PE da Lombada, situada no concelho da Ponta do Sol, participou entre os dias 5 e 9 de maio na 5.ª mobilidade do projeto Erasmus+ “STEAM Innovative Teaching in The Digital Era”, que teve lugar na cidade de Vastseliina, na Estónia. A iniciativa contou com a presença de parceiros da Grécia, Bulgária, Noruega e Portugal (Madeira), culminando com as celebrações do Dia da Europa em Tallinn”, é informado em comunicado de imprensa.

“Durante esta semana de intercâmbio, os participantes foram integrados em diversas atividades que destacaram a cultura, a natureza e o sistema educativo estoniano, com forte aposta na inovação e na integração de tecnologias emergentes na educação. O programa incluiu a utilização de ferramentas de inteligência artificial e de realidade aumentada no desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas nas áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

A EB1/PE da Lombada esteve representada pelas docentes Rosa Luísa Gaspar e Adriana Ferreira, que apresentaram duas aulas inovadoras desenvolvidas pela escola. A primeira, intitulada “The Art of Claymotion”, envolveu a criação de vídeos em stopmotion com recurso a técnicas de animação com plasticina, promovendo a criatividade, a expressão artística e a literacia digital dos alunos. A segunda aula, “Learning Under the Stars”, foi dedicada à observação dos astros e constelações, utilizando diversas ferramentas digitais para explorar o universo de forma interativa e envolvente.

O programa incluiu ainda aulas ao ar livre dinamizadas pelo Ginásio Vastseliina, bem como sessões conduzidas por equipas internacionais em turmas do 4.º e 7.º anos. Alunos estónios organizaram uma caça ao tesouro fotográfica, proporcionando uma descoberta lúdica da vila de Vastseliina.

Entre os momentos mais marcantes esteve o Concerto de Primavera da escola anfitriã, que emocionou os participantes com uma mostra vibrante da cultura local. A visita ao Castelo Bispado de Vastseliina, a caminhada pelo trilho natural do Vale Piusa Primal e a experiência tradicional da sauna de fumo completaram a imersão na paisagem e nas tradições estonianas.

A semana terminou em Tallinn, com visitas à Cidade Velha, Toompea e ao Parque Kadriorg, proporcionando uma visão enriquecedora da história e do património estoniano.

Esta mobilidade reforçou o compromisso da EB1/PE da Lombada com uma educação inovadora, global e centrada no desenvolvimento de competências digitais, criativas e interculturais, preparando os alunos para os desafios do século XXI”, é acrescentado.