A EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, foi ontem palco de dois workshops inovadores no âmbito das Ciências da Computação: “Um Mundo Para Além da Programação”, destinado aos alunos do 1.º e 2.º anos, e “O Poder da Criação Infinita”, dirigido aos estudantes do 3.º e 4.º anos. As sessões foram dinamizadas pelo professor Rodolfo Pinto, com organização a cargo da professora Susana Vieira.

O evento teve como principal objetivo demonstrar que os conceitos fundamentais da programação podem ser compreendidos sem o uso de dispositivos tecnológicos. Através de atividades offline, os alunos exploraram o mundo da Ciência da Computação de forma prática e acessível, descobrindo como esta disciplina está presente no quotidiano, conforme deu conta a escola, através de um comunicado.

“Durante as atividades, os participantes foram desafiados a resolver problemas de forma criativa, aprofundando o conhecimento sobre lógica, abstração e pensamento computacional. O workshop procurou tornar estes conceitos mais tangíveis, incentivando o pensamento crítico e a sua aplicação prática no dia a dia”, pode ler-se.

Segundo a mesma nota, esta iniciativa insere-se num esforço contínuo para integrar a Ciência da Computação na educação, promovendo sessões práticas que podem ser facilmente incorporadas na sala de aula. Ao longo do ano letivo, continuarão a ser desenvolvidas atividades que reforçam a aprendizagem destes conceitos de forma inovadora e envolvente.