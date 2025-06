Tem hoje início a discussão da proposta de Orçamento Regional e Plano de Investimentos para 2025, com a estreia do secretário regional de Finanças, Duarte Freitas, na apresentação dos documentos aos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira.

Recorde-se que a proposta orçamental é de 2.533 milhões de euros, um valor inferior ao anterior, que foi submetido ao hemiciclo por 2.661 milhões de euros.

A aprovação está garantida pela maioria do PSD e voto do CDS.

Na sua intervenção inicial, em que dispõe de 30 minutos, Duarte Freitas justificou a necessidade do orçamento agora apresentado, depois do “adiamento injustificado que prejudicou a Madeira e penalizou a nossa população, fruto da instabilidade política que atrasou decisões cruciais”, na sequência da demissão do governo.

No início do seu discurso, o governante que assumiu a pasta das Finanças salientou que “o Orçamento deste ano assume, de forma inequívoca, duas prioridades fundamentais eu orientam a ação deste Executivo, e que se afirmam como fatores decisivos para uma Região mais forte e mais autónoma”, nomeadamente o compromisso com o crescimento económico e a coesão social.