O diretor-geral da DTIM, Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, foi um dos oradores na “10th International Conference on Educational Techonolgies 2025 (ICEduTech2025)” que decorreu entre 1 e 3 de março, no Funchal, no VidaMar Resort Hotel Madeira.

Conforme refere uma nota da DTIM, a palestra, ocupando 45 minutos no programa do primeiro dia, decorreu de um convite ao diretor-geral da DTIM para escrever o artigo “Step Forward With FOOTT PRINTTS: Your Companion Teacher Training “, em parceria com Alexandra Efstathiades, Christian Rudloff e Christiane Gesierich da University College of Teacher Education Vienna (PHW) e Anna Kapsalis do Governo Regional do distrito Arnsberg, na Alemanha.

É esta última entidade que coordena o projeto Erasmus+ KA2 FOOTT PRINTT, que esteve na base da participação no ICEduTech2025. FOOTT PRINTTS, acrónimo para “Focus on Teacher Training - Practical Guidelines for In-Service Teacher Trainers”, é uma parceria de cooperação Erasmus+ financiada pela UE em que participam sete países, reunindo instituições e organizações de formação de docentes. “Tem por objetivo principal estabelecer uma abordagem holística de qualidade para o desenvolvimento profissional contínuo nacional e internacional. Com problemas globais como a escassez de docentes, a importância da formação contínua de docentes tem vindo a tornar-se cada vez mais proeminente”, refere a mesma nota.

O ICEduTech2025 é um evento internacional organizado pela IADIS - International Association for Development of the Information Society - e decorreu em simultâneo com mais três eventos, a 23rd edition of the International Conference on e-Society (ES 2025), a 21st International Conference on Mobile Learning (ML 2025) e a 18th International Conference on Information Systems (IADIS IS 2025), podendo os participantes movimentar-se entre as sessões dos quatro eventos.

Das sessões plenárias, comuns aos quatros evento, será de destacar, por Mike Sharples, professor emérito de Tecnologia Educativa do Instituto de Tecnologia Educativa da Open University do Reino Unido, subordinada ao tema “Social Learning with Generative AI” e por Laurence Brooks, Professor de Sistemas de Informação na University of Sheffield, Reino Unido, subordinada ao tema “ Ethical Challenges of AI”. O ICEduTech2026 terá lugar na Croácia.