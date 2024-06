A propósito do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala amanhã, dia 5 de junho, a Direção Regional da Saúde (DRS) estará nos Jardins de Santa Luzia para sensibilizar sobre o mosquito Aedes aegypti, entre as 10h e as 12 horas.

Desafiando a comunidade a ser agente de Saúde Pública, a DRS sensibiliza para os cuidados a ter para não potenciar a proliferação deste mosquito.

Ora leia abaixo os conselhos deixados por esta instituição:

- Prevenir as Picadas

Usar roupa que cubra a maior parte do corpo;

Aplicar repelente na pele exposta;

Colocar redes mosquiteiras nas portas e janelas.

- Reconhecer o Aedes aegypti

O mosquito adulto é pequeno (0,5cm a 1cm), de cor preta, com riscas brancas espalhadas pelo corpo, incluindo nas patas.

Voa baixo e pica durante o dia, em especial ao amanhecer e ao anoitecer.

A fêmea alimenta-se de sangue para a maturação dos ovos que são depositados em pequenas coleções de água, onde se desenvolvem as suas larvas e posteriormente as pupas.

- Eliminar os Criadouros

Retirar recipientes que possam acumular água, como jarras, pratos dos vasos de flores, piscinas pequenas, lixo, pneus e outros pequenos coletores.

Lavar caleiras, jarras e bebedouros de animais frequentemente.

Desentupir e lavar sarjetas que acumulem água.