A partir de 8 de junho, os domingos ganham um novo sabor no restaurante Terreiro, no Savoy Palace, com o lançamento da iniciativa “Domingos em Família no Terreiro”.

Entre as 12h30 e as 15h00, enquanto os adultos desfrutam da gastronomia portuguesa e do ambiente acolhedor dos jardins, os mais pequenos têm acesso a um programa variado de atividades lúdicas, educativas e criativas, sob a orientação de uma equipa dedicada de animadoras.

O Terreiro prepara um verdadeiro parque de diversões ao ar livre com jogos como 4 em linha gigante, twister, bowling e outras brincadeiras que prometem gargalhadas e movimento. Os jogos tradicionais também marcam presença: cadeiras musicais, cabra cega, macaquinho do chinês, dança do limbo e barra do lenço garantem momentos animados de convívio entre as crianças.

As atividades são gratuitas e decorrem todos os domingos, mediante reserva de mesa no restaurante.