Períodos de céu muito nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando do quadrante oeste, é a previsão do tempo para este domingo, no arquipélago da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é de esperar uma pequena subida de temperatura. Na Madeira e no Porto Santo, máxima de 19ºC e mínima de 14ºC é a previsão.

Para o Funchal, estão previstos também períodos de céu muito nublad e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, csta Norte com ondas de noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo para 2,5 a 3 metros, e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira.Temperatura da água do mar: 19/20ºC.