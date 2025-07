O PSD e o JPP apresentaram votos de pesar pelo falecimento do músico e produtor madeirense Luís Jardim, no passado dia 4 de julho.

Vera Duarte, do PSD, lembrou o percurso do músico madeirense no cenário internacional, levando o nome da Madeira ao patamar internacional, sendo uma inspiração. “O músico e produtor madeirense deixa um legado inigualável e é espelho de um enorme talento que sempre orgulhou a sua terra natal e que deve honrar o seu País.

Pelo JPP, Mariusky Spínola, também lembrou o percurso do músico que trabalhou com grandes estrelas mundiais. “No dia do seu aniversário, Luís Jardim fecha o seu ciclo mortal. Parafraseando o grande Camões, ele é daqueles “da lei da morte se vão libertando”, A sua humildade, o seu génio musical e a sua madeirensidade, que se expressava na sonora gargalhada e no sotaque vincadamente madeirense, ficarão para sempre na memória das pessoas e amigos com quem privou”.