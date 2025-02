A Direção Regional de Saúde (DRS) e a Autoridade de Saúde Regional (ASR) informam que, no dia 18 de fevereiro de 2025, foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) dois casos autóctones de dengue na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Numa nota enviada à redação, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil adianta que a investigação epidemiológica, da responsabilidade da ASR, confirma que estes casos tiveram sintomatologia compatível com dengue no início de janeiro, encontrando-se fora do período de infecciosidade, pelo que já não constituem risco para o surgimento de novos mosquitos infetados.

Além disso, adianta que os casos se referem a dois indivíduos, residentes na zona onde se localiza a armadilha que capturou mosquitos infetados com vírus dengue, na terceira semana de janeiro.

A DRS mantém o reforço das atividades de vigilância entomológica e ações de controlo. À data, não se identificou a presença de vírus dengue nos mosquitos capturados a partir do dia 27 de janeiro de 2025, conforme resultados analíticos do INSA e neste momento não estão identificados outros casos suspeitos de dengue na RAM.