Dois alunos da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo alcançaram o segundo lugar na Fase Nacional das Olimpíadas de Física, decorrida no dia 31 de maio de 2025. “Esta distinção, materializada na conquista da medalha de prata, sucede à excelente prestação na fase regional, onde a equipa havia sido distinguida com a medalha de ouro”, revela a Direção Executiva do estabelecimento de ensino.

A fase nacional das Olimpíadas de Física decorreu na cidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, reunindo estudantes de todo o país, previamente apurados nas fases regionais. A equipa madeirense, composta pelos estudantes Miguel Afonso Cairos Aleixo e José Simão Nóbrega Pinto, e orientada pela professora da disciplina, “demonstrou elevado conhecimento científico, pensamento crítico, capacidade de raciocínio lógico e competência prática nas provas teóricas e experimentais que integram esta fase nacional”, sublinha a escola.

As Olimpíadas de Física, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Física, visam fomentar o interesse pela Física junto dos alunos do ensino básico e secundário, incentivando a excelência e a curiosidade científica.

Para os alunos do escalão A, como é o caso da equipa da Escola Bartolomeu Perestrelo, “esta etapa nacional constitui o início de um percurso mais alargado: os estudantes agora transitam para uma fase de preparação específica, orientada pela SPF, na qual aprofundarão os seus conhecimentos em Física, Química e Biologia. Daqui a dois anos, terão a oportunidade de integrar as provas de seleção para representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Ciências”.

A concluir a nota, a direção da escola sublinha que “este resultado evidencia o compromisso da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo com a promoção da excelência académica e científica, sendo igualmente revelador do potencial dos jovens madeirenses no panorama nacional”.