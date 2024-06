’As misteriosas ilhas Desertas’, assim se chama o documentário a ser produzido por Martinho da Silva Andrade, que ficará pronto no próximo mês de julho e que conta já com cinco espécies de balias e quatro de golfinhos documentados. Para além disso, as gravações já captaram mantas, peixes e “paisagens de cortar a respiração”.

Este documentário, conforme realça o realizador numa nota enviada à redação, “mostrará a história das ilhas Desertas no contexto do mar a norte e travessa entre a ilha mãe”. “Uma recolha de imagens de cetáceos, peixes entre outros, que tem como finalidade descobrir os mistérios destas ilhas que de Desertas só possuem o nome”, afirma, e que representa “um santuário de vida selvagem” que, na ideia do realizador, “terá de ser imediatamente preservado sob pena de se extinguirem algumas espécies antes das novas gerações chegarem”.

As gravações estão a decorrer ao longo de um ano, sendo que a estreia irá acontecer num canal nacional, para além de que o documentário “ já está a ser solicitado por uma empresa de exibição nos cinemas.”

Amanhã, domingo, Martinho da Silva Andrade, juntamente com a sua equipa, fará a terceira e última viagem às Desertas”, com o objetivo de fazer “uma exploração ao ilhéu chão para recolha de imagens referentes à vida marinha e terrestre”.