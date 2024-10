Eduardo Fermé, professor catedrático e Investigador da Universidade da Madeira, foi convidado para ministrar curso na 27th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI2024)), que ocorrerá entre os dias 19 e 24 de outubro de 2024, em Santiago de Compostela, Espanha.

Com a duração de quatro horas, o curso, intitulado “Belief Change: Introduction and Overview” irá incidir sobre o tema da revisão de crenças/conhecimento, abordando o processo através do qual um agente modifica as suas crenças ou conhecimento em resposta a novas informações ou evidências, assegurando a sua consistência lógica. Este processo envolve a incorporação de novas proposições e a possível rejeição de crenças anteriores que possam entrar em conflito com as novas evidências. A dinâmica de crenças é um tópico amplamente estudado no campo da inteligência artificial, com o objetivo de entender como um sistema pode atualizar as suas crenças de forma racional e coerente.

Eduardo Fermé integra a Universidade da Madeira desde 2002, onde leciona na Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia. É também membro do grupo de investigação NOVA-LINCS - NOVA Laboratory for Computer Science and Informatics e Coordenador do Madeira Group of Knowledge Representation and Reasoning, grupo reconhecido como um dos líderes mundiais na investigação sobre a dinâmica das crenças.

O ECAI realiza-se a cada dois anos e é considerado a principal conferência europeia na área da inteligência artificial, sendo frequentemente mencionada, juntamente com a IJCAI - International Joint Conference on Artificial Intelligence e a AAAI Conference on Artificial Intelligence, três dos eventos mais relevantes no campo. Este ano assinala-se a 50.ª edição do evento.