Questionado, por Lina Pereira, deputada do JPP, que integra a Comissão de Apuramento a Responsabilidades sobre os Incêndios que destruíram parte de quatro concelhos da Madeira no último mês de agosto, José Costa Velho afirmou que, no mínimo “precisavam do dobro”.

A parlamentar deu conta de declarações públicas por parte de autarcas regionais, nomeadamente do presidente da Câmara da Ribeira Brava, de que não foram enviados meios suficientes para o combate ao incêndio que iniciou precisamente naquele município.

Lina Pereira quis saber se houve ou não, interferência na tomada de decisões, tendo em conta as declarações posteriores de Pedro Ramos. A esta questão, José Costa Velho disse não ter resposta adequada porque não percebeu muito bem quem estava no comando: “ se era o presidente da Proteção Civil, se o secretário regional se algum comandante. Houve uma confusão tão grande, que não percebi”, concluiu.