A diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, Ana Clara Silva, participou, no dia 21 de fevereiro, no 5.º Fórum Reino Unido-’Portugal sobre Envelhecimento Saudável: as oportunidades económicas e sociais’, promovido pela Embaixada Britânica em Lisboa, em parceria com a NOVA Medical School - Faculdade de Ciências Médicas e o Nova SBE Health Economics & Management Knowledge Center.

No evento, foram apresentadas as conclusões do relatório: ‘Health Equals Wealth - maximising the longevity dividend in Portugal’, o qual mapeia as oportunidades económicas e sociais decorrentes de vidas mais longas e destaca como as pessoas mais velhas estão cada vez mais a trabalhar, a ganhar e a apoiar uma parte crescente da economia em Portugal.

A par disso, releva a importância da liderança governamental para enfrentar os desafios de política pública suscitados pelo prolongamento da vida, dando como exemplo de boa prática a iniciativa do Governo Regional da Madeira ao criar uma Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, prática essa que deveria ser escalada a nível nacional.

Previamente ao Fórum de Envelhecimento Saudável Reino Unido-Portugal, realizou-se uma reunião temática, na residência da Embaixadora do Reino Unido em Lisboa, que reuniu especialistas portugueses e britânicos para um debate sobre o papel das tecnologias emergentes (nomeadamente a Inteligência Artificial) para enfrentar os desafios e colher os benefícios colocados pelo Envelhecimento.

Na oportunidade, Ana Clara Silva reforçou a necessidade de o setor público ter uma agenda de Envelhecimento Saudável, que deve ser desenvolvida em colaboração com o setor social e privado, e, enfatizou que compete ao setor público criar as condições legais, organizacionais e operacionais, que no contexto da transição digital na saúde, permita a utilização eficiente das tecnologias digitais na prestação de cuidados geriátricos eficazes.