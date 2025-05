O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, encontra-se em visita oficial ao Reino Unido entre os dias 2 e 11 de maio, com passagem por Londres e pelas Ilhas do Canal, Guernsey e Jersey. A deslocação tem como objetivo principal reforçar os laços institucionais e comunitários com a diáspora madeirense residente nestes territórios.

Ao longo da visita, Sancho Gomes irá reunir-se com autoridades locais, representantes diplomáticos e membros das comunidades madeirenses, promovendo o diálogo e a proximidade com quem mantém viva a ligação à Região Autónoma da Madeira, mesmo fora de portas.

“Queremos ouvir as suas preocupações, os seus anseios e as suas expectativas, para que o Governo Regional possa intervir junto das autoridades britânicas, diplomáticas ou até do próprio governo português, se necessário”, destacou o governante.

A agenda teve início em Londres, onde vivem cerca de 120 mil madeirenses — a terceira maior comunidade da diáspora. No dia 2 de maio, Sancho Gomes foi recebido pelo Cônsul-Geral de Portugal, Manuel Grainha do Vale, e visitou empresas detidas por emigrantes madeirenses. A jornada culminou numa receção oficial com cerca de 150 pessoas, marcada por momentos culturais, com atuações do Grupo Folclórico Cultural Popular e do cantor madeirense Márcio Amaro.

Em Londres, o Diretor Regional fez questão de enaltecer o papel da comunidade na construção da cidade: “Os madeirenses contribuíram — e continuam a contribuir — para o desenvolvimento económico e social desta cidade global, com trabalho, resiliência e orgulho cultural.”

Nos dias 5 e 6 de maio, a visita prossegue em Guernsey, onde estão previstas visitas a empresas como a Bernie’s Gardening Services e a FerrySpeed, que empregam dezenas de portugueses. Sancho Gomes terá ainda encontros com empresários e autoridades locais, e participará num jantar oficial com a comunidade madeirense. “É motivo de orgulho ver como, com mérito e iniciativa, os madeirenses se afirmam e elevam o nome da Madeira fora de portas”, sublinhou.

De 7 a 11 de maio, o Diretor Regional estará em Jersey, onde participará nas celebrações do Liberation Day e em iniciativas do programa de geminação de cidades, ao lado de delegações internacionais, incluindo uma comitiva da Câmara Municipal do Funchal.