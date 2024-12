Diretor regional de Agricultura salienta importância do Banco de Terrenos

O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, esteve no Campanário, onde procedeu à assinatura do contrato de angariação de 10 terrenos para publicitação no Banco de Terrenos da Região Autónoma da Madeira (BT-RAM).

Leia a nota de imprensa da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente:

“Na ocasião o responsável salientou a importância do BT-RAM na fácil divulgação de terrenos com potencial agrícola ou silvopastoril disponíveis.

“Estes terrenos ao serem utilizados vão promover a economia da Região ao mesmo tempo que estamos a contribuir para uma maior área agrícola” salientou Marco Caldeira.

O BT-RAM, cuja entidade gestora é a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem por objetivo principal a divulgação de terrenos, sejam do domínio privado da Região de quaisquer outras entidades públicas, ou ainda pertencentes a entidades privadas, que estejam disponíveis, através de arrendamento, venda ou para outros tipos de cedência, para fins do exercício das atividades agrícola (que inclui a pecuária), florestal ou silvopastoril.

Mais informações podem ser adquiridas na Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do número de telefone 291 145 405, ou ainda consultar a página oficial ou a página do Facebook.”