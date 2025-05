Bom dia!

Sai António Ferreira, entra José Martins. A alteração na Direção Regional de Estradas é confirmada ao JM pelo secretário Pedro Rodrigues. O novo diretor é um quadro interno que tem a missão de reforçar a execução das políticas públicas nas infraestruturas rodoviárias. Ricardo Reis foi reconduzido no Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Porto Santo com 40 palmeiras abatidas na descida para o cais. Presidente da Câmara assume que ontem foi “um dia triste”.

Destaque também para uma exposição que convida a ouvir o desenho. Teresa Gonçalves Lobo reúne trabalhos que marcam a carreira numa mostra que pode ser visitada até dia 24, no Funchal.

Cinco hotéis com ‘Chave Michelin’ é outro assunto de relevo no seu Jornal desta sexta-feira. The Reserve, Savoy Palace, Reid’s, Les Suites Cliff Bay e Quinta da Casa Branca são os distinguidos.

Saiba ainda que as Jornadas Madeira estão de volta. Iniciativa com a marca JM regressa sexta-feira e começa na Ribeira Brava.

Não perca as Ocorrências com um alerta de incêndio gerou aparato no Funchal. Fumo no topo de um prédio em obras mobilizou duas corporações de bombeiros. Vários agentes da PSP ajudaram a conter os curiosos.

