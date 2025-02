Bom dia! É quarta-feira!

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 11h00 uma exploração de cana sacarina, ao Caminho do Lombo das Terças, nº 55, na Ponta do Sol.

* O foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias recebe a 8.ª edição do aCORDE, promovendo às 12h00 o concerto dos Tangedores do Atlântico.

* A Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia Mundial do Cancro, com uma ação de sensibilização e debate intitulada ‘Olhares sobre a Promoção de Contextos de Saúde e Bem-Estar’. O evento terá lugar pelas 14h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

* Acontece hoje a entrega dos prémios do Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora, que acontece no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, pelas 15h00, e conta com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra.

* Pelas 17h30, na Biblioteca Municipal da Calheta, realiza-se a apresentação pública da obra de Fernanda Freitas Vaz, intitulada ‘João Sebondia e Vicencinha, um amor que durou a vida toda’.

* Estreia hoje pelas 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o novo espetáculo do ator, dramaturgo e encenador Francisco Lobo Faria, chamado ‘À espera d’Eles’.