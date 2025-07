Bom dia!

- Os trabalhos parlamentares arrancam às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- A partir das 9h30, o auditório da SRITJ, à Rua João de Deus, acolhe uma reunião de trabalho alargada com as entidades parceiras do Plano Regional para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2025–2030 (PRIPSSA).

- Às 10h00, o secretário regional da Economia visita a Madeira Parques Empresariais, Rua do Bispo, 16 – Funchal.

- A entrega dos Prémios Ambientais Zona Franca Industrial, às 11h30, decorre nos escritórios da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Marcam presença os secretários regionais das Finanças e do Turismo, Ambiente e Cultura.

- Pelas 14h30, realiza-se a iniciativa ‘Transformação Digital na Segurança Social’, que terá lugar no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM.

- A Comissão Permanente de Economia e Mar reúne, às 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- A Direção do Sindicato dos Professores da Madeira entrega, às 15h00, à presidente da ALRAM, um abaixo-assinado sobre as condições de trabalhos dos docentes dos ensinos particular, cooperativo e IPSS. As declarações estão previstas para as 15h45.

- No Bairro do Palheiro Ferreiro, às 16h30, realiza-se a inauguração da Mercearia Social.

- Às 17h00, no Centro comercial PLAZA Madeira, Piso 1, a conversa com António Abreu, presidente do Conselho Económico e de Concertação Social da RAM. O evento pode ser acompanhado presencialmente ou através das plataformas digitais do JM Madeira e do Centro Comercial.

- A partir das 17h00, na Praça do Povo, no Funchal, prossegue o festival gastronómico SAL - Sabores do Atlântico. O chef Octávio Freitas (restaurante Desarma) revela a interpretação para a Rota dos Cuscuz. Às 22h00, atua Carla Rojas.

- No Clube Naval do Funchal, na Quinta Calaça, às 18h30, decorre a assinatura/ratificação do protocolo de entendimento entre o projeto ecoRoute, representado na Madeira pelo CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea e o Atlantic Diving Center.