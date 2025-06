Manuel Ara Oliveira, diretor regional do Ambiente e Mar, destacou hoje o binómio água-energia na história da Madeira.

No fórum que está a debater a sustentabilidade do setor elétrico da Madeira, na Central Hidroelétrica da Serra de Água, na Ribeira Brava, Manuel Ara Oliveira disse que a Madeira tem feito um percurso “sólido” e assente em três frentes: a diversificação da base enérgica, que inclui a introdução do gás natural; a penetração das energias renováveis, que nota uma evolução positiva; e ainda a eficiência e a segurança.