Manuel Ara Oliveira, diretor regional do Ambiente e Mar, defendeu hoje que a Madeira tem “duas perspectivas para olhar para o cumprimento do objetivo da neutralidade carbónica.Para o diretor regional do Ambiente e Mar, a Madeira pode olhar para essa meta de uma forma “mais altruísta” ou de uma maneira “mais mediatista”, vendo o percurso como uma opção de reduzir a “dependência externa e diminuir a fatura”.

A posição foi assumida durante o debate sobre a sustentabilidade do setor elétrico da Madeira, que decorre esta manhã na Central Hidroelétrica da Serra de Água, na Ribeira Brava.

Serão oradores Pedro Rodrigues, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Francisco Taboada, presidente do conselho de administração da EEM, Manuel Ara Oliveira, diretor regional do Ambiente e Mar, e o empresário Agostinho Gouveia, da Intelsol, empresa especializada em instalações elétricas e solares.