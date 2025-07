Bom dia e bom feriado!

Hoje, comemora-se o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses. Espreite o programa oficial:

· 9h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, a Sessão Solene Comemorativa deste Dia.

· 11h00, deposição de flores, junto ao Monumento da Autonomia.

· 12h00, cerimónia de imposição de Insígnias Honoríficas, Centro de Congressos da Madeira – Sala Azul.

· 18h00, Missa e Te Deum, na Sé do Funchal.

· 21h30, no Parque de Santa Catarina, o concerto com as Orquestras Clássica da Madeira e de Jazz do Funchal e ainda da cantora Sofia Almeida. O espetáculo é de entrada livre.

- Entre as 9h00 e as 17h00, pode aproveitar para visitar o Monte Palace Madeira – Jardim Tropical. Os residentes, mediante apresentação de comprovativo de residência, têm ao longo do dia entrada gratuita.

- No cais de Câmara de Lobos, às 10h00, tem lugar a missa campal que precede a procissão marítima, este ano, até à Calheta.