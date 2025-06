Algumas dezenas de carros antigos estarão em exposição, no Faial, neste domingo, entre as 10H00 e as 17H00. Trata-se do 9º encontro anual, realizado junto ao polidesportivo local, que costuma reunir dezenas de viaturas e centenas de entusiastas, juntando animação musical e dança.

“Algumas dezenas de viaturas, de apreciável idade, estarão em exposição no Faial, junto ao polidesportivo local, numa iniciativa da junta de freguesia local, que organiza, pelo 9º ano consecutivo, este evento. Em palco estarão viaturas já pouco vistas nas nossas estradas, algumas até, que raramente saem para exposições”, refere a organização, a cargo da Junta de Freguesia do Faial.

Uma das vertentes acentuadas por esta iniciativa, são as viaturas comerciais. Furgonetas e camiões, outrora presença constante pelos caminhos, hoje quase desaparecidos, estarão expostas.

“Particularidade deste evento, é o circuito, na pista de Karting, a ser cumprido por volta das 16H30, permitindo a todas as viaturas, independentemente da idade, efetuar alguns quilómetros. Durante o dia haverá animação proporcionada pela Filarmónica do Faial e pelo grupo de dança “Nova Geração” da Associação Desportiva e Cultural do Faial. A existência de restaurantes, na redondeza e da praia, muito perto, faz prever, para os visitantes, um dia bem passado, na costa norte da Madeira”, refere a nota.