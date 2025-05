Amanhã, dia 30 de maio, a agenda da Câmara Municipal do Funchal é pautada por duas iniciativas dedicadas ao desporto e à cultura.

Pelas 09h30, no âmbito do Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Cities’, terá lugar, nos Jardins Almirante Reis, o Encontro Regional de Utentes dos Programas de Atividade Física – ‘Smart Longevity in Action’, iniciativa que contará com a presença da vereadora Helena Leal.

Já pelas 17h30, serão inauguradas pela presidente da Câmara, Cristina Pedra, as Festas da Sé, com início na Praça do Município.

A edição de 2025 desta apresenta como novidade a ‘Rota dos Petiscos’, uma iniciativa que envolve 15 restaurantes locais.

“Ao longo de nove dias, a animação decorrerá nas principais artérias da freguesia da Sé, incluindo a Rua João Tavira, Rua dos Ferreiros, Rua do Bispo e Largo do Chafariz, reunindo mais de 200 participantes em 32 atuações, com artistas e grupos regionais”, descortina a autarquia.