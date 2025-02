Bom dia!

Entre 2018 e 2022, mais de três centenas de pessoas perderam o emprego na sequência de processos de despedimento coletivo. 38 empresas dispensaram funcionários, segundo dados facultados ao JM pela Direção Regional do Trabalho. A maioria foi despedida em 2020, devido a constrangimentos advindos da pandemia.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um momento inesquecível. Serra de Água já não se assusta com o barulho da ribeira. Em vésperas de se assinalar 15 anos desde o trágico 20 de Fevereiro, Albertina Ferreira, presidente da Junta, valoriza as obras que trouxeram segurança à freguesia.

Saiba ainda que Pedro Nuno Santos estará no congresso do PS Madeira e que DreamMedia anuncia revolução na comunicação urbana.

Coveiro acusado de assédio sexual a funcionária no cemitério é outro tema de relevo nesta edição que destaca o socorro. EMIR superou as 2.000 ações no ano passado.

Não perca também uma tradição. 26 anos de julgamentos com o Compadre Jodé. Marcelino Teles sublinha a vitalidade da caricatura humorística do ‘vilão madeirense’.

