Gonçalo Maia Camelo, candidato à Assembleia Legislativa da Madeira pela Iniciativa Liberal, alertou hoje para a promessa de descer o IRC para 10% feita por Miguel Albuquerque, caso este venha a ser reeleito Presidente do Governo Regional.

“É muito importante não confundir/enganar as pessoas...”, disse o candidato da IL, recordando a intenção manifestada por Albuquerque de “diminuir ainda mais o IRC para 10% em vez dos atuais 14,7%”.

Maia Camelo, citado em comunicado, lembra que o “IRC da Madeira já está no mínimo permitido por lei” e que “só pode descer mais se a (e depois de a) taxa de IRC nacional descer”.

Por outras palavras, prosseguiu o candidato, “a descida adicional do IRC da Madeira não depende do (nem pode ser decidida pelo) Governo Regional, nem de Miguel Albuquerque”.

“O que depende apenas do Governo Regional é a descida ainda não concretizada, e que muita falta faz aos Madeirenses, do IVA e do IRS em 30%.”, acrescentou, rematando que “fazer a Diferença também é falar a verdade!”