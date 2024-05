O grupo Vila Baleira, em parceria com a Catchawards, realiza entre os dias 2 e 5 de Maio, na ilha do Porto Santo, “um dos maiores eventos Mundiais de Hóquei para Veteranos”, o ‘Porto Santo World Rink Hóquei - Masters 2024’.

Neste evento, 10 equipas irão disputar no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, um troféu que vai para a 2.ª edição. A ilha madeirense irá acolher cerca de 250 pessoas que estarão presentes nesta iniciativa que será mais uma grande realização conjunta entre o Vila Baleira e a Catchawards.

“O evento contribuirá claramente, para o desenvolvimento da economia da região e para a dinâmica do desporto e do turismo no Porto Santo”, realça a unidade hoteleira, num comunicado enviado à redação.

“Esta é uma aposta clara da Catchawards na ilha do Porto Santo, numa parceria sólida e ambiciosa com o Vila Baleira, depois da BTT e do Futebol, este será o terceiro grande evento, de vários que estão previstos até ao final de Novembro, onde as modalidades, de Padel, Natação, Futebol, Xadrez, Golf, Beach Ténis, entre outras, irão ser atracções para um destino que se quer afirmar pelo desporto e pelo turismo activo”, reforça.

“Mais uma vez encaramos com entusiasmo associarmo-nos a este tipo de eventos. Faz todo o sentido ajudarmos a promover as nossas ilhas como destino turístico e ideal para a prática de diversas modalidades desportivas”, refere Bruno Martins, director geral do grupo Vila Baleira Hotels & Resorts.