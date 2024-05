O Hanseatic Nature regressou ontem à noite ao Porto do Funchal, com 334 pessoas a bordo.

O navio veio da ilha do Porto Santo, onde esteve acostado no porto durante todo o dia de ontem. Viaja com 169 passageiros e 165 tripulantes. Faz uma escala de 32 horas no Funchal, tendo saída prevista para amanhã, pelas 05h00.

Os últimos 10 portos visitados pelo Hanseatic Nature foram Málaga, Barcelona, Menorca, Palma de Maiorca, Tarragona, Ibiza, Málaga, Tanger e Casablanca.