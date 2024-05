Os 456 anos da freguesia do Monte foram assinalados esta tarde, com uma missa na igreja e com uma sessão solene, que contou com a presença do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, em representação do presidente do Governo Regional.

Pedro Fino teceu elogios à freguesia pela sua “história e riqueza natural e patrimonial únicas” e aproveitou o momento (a poucos dias da eleição para a Assembleia Legislativa Regional) para “prestar contas” relativamente aos investimentos e apoios direcionados pelo Governo Regional ao Monte.

Começou por referir a reabilitação dos interiores do Hospital dos Marmeleiros, no valor de dois milhões de euros e a cobertura de “mais de 70% da população” com médico de família, perspetivando cobertura a 100%.

Na área social, referiu que 46 famílias, num total de 158 beneficiários, da freguesia, recebem apoio mensal no âmbito do Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES), e que 29 moradores receberam Complemento Regional para Idosos “com um valor anual de 960 euros, por beneficiário”.

Relativamente ao tecido empresarial, Pedro Fino disse que no âmbito do ‘Madeira 14-20’, foram apoiadas 111 empresas desta freguesia. No domínio hídrico, registou a instalação da rede hídrica de combate a incêndios no Caminho dos Pretos e a construção de pontos de água de 1500 m3, no valor de 2.318.080,72 euros, e a beneficiação florestal em 35 hectares, um investimento de 206.818,75 euros. Destacou também a intervenção de acesso de manutenção e segurança contíguo ao Ribeiro da Corujeira no Monte.