Conselho Económico e da Concertação Social dá parecer globalmente favorável ao PIDDAR 2024

O Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira emitiu, por unanimidade, um parecer globalmente favorável à proposta do PIDDAR para 2024.

“O Plenário do Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECS-RAM) aprovou, esta sexta-feira, o Parecer à proposta de Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da administração Pública da Madeira - PIDDAR 2024”, lê-se em comunicado de imprensa, que mais abaixo indica que o “Plenário entendeu, por votação unânime, emitir parecer globalmente favorável à proposta”.

Na mesma nota, os membros do CECS-RAM “realçaram a importância de normalizar a vida socioeconómica regional, do ponto de vista orçamental, e de concretizar a execução dos projetos com recurso a fundos comunitários, nomeadamente as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e dos quadros financeiros plurianuais da União Europeia, que visam, entre outros, aumentar a capacidade habitacional da região, fortalecer o Serviço Regional de saúde e das respostas sociais”.

“Os conselheiros destacam, também, o sentido das medidas fiscais e de valorização dos rendimentos do trabalho e das empresas presentes na proposta de orçamento”, acrescenta-se no texto do comunicado, que esclarece que a apresentação da proposta de PIDDAR para 2024 ao (CECS-RAM) foi realizada pela Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, Maria João Monte, em representação do Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia.

Roman Pinto, membro do Gabiente do referido Secretário, também colaborou na apresentação.