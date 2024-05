Está de regresso mais uma edição do Programa Bairro Feliz, através do qual cada loja Pingo Doce apoia uma causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere.

As inscrições já estão abertas para a submissão de ideias e projetos que tenham como objetivo o bem-estar da vizinhança e a melhoria do bairro. No final, serão os vizinhos a votar para escolher o projeto que cada loja Pingo Doce vai apoiar com até 1.000 euros.

Com o Bairro Feliz, que já vai na sua quarta edição nacional, o Pingo Doce reforça o envolvimento com as comunidades envolventes das suas lojas, dando resposta a situações e necessidades especificas de cada bairro, reforçando o seu papel ativo na sociedade.

Até dia 20 de junho, as ideias podem ser submetidas por grupos de cinco vizinhos ou qualquer entidade (Associações, IPSS, Fundações, Cooperativas, entidades públicas ou privadas, etc.), através do site do Pingo Doce. Os projetos podem abranger as seguintes áreas: Saúde, Bem-estar e Desporto; Apoio Social e Cidadania; Cultura e Lazer; Educação; Ambiente e Apoio Animal.

Filipa Pimentel, diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce, explica que: “durante as várias edições do Bairro Feliz temos testemunhado uma crescente participação das comunidades, com a inscrição de projetos que têm um impacto significativo na vida dos seus vizinhos. Este é um programa de todos os que desejam contribuir para a melhoria do seu bairro, e é com orgulho que temos assistido à realização de iniciativas que fazem realmente a diferença. Estamos confiantes de que, juntos, continuaremos a promover mudanças positivas nos nossos bairros.”

No total das edições, o Bairro Feliz já apoiou 1.491 causas, o que representa um investimento do Pingo Doce de perto de um milhão e meio de euros no apoio às comunidades envolventes.

Algumas das causas implementadas nas edições anteriores contemplavam, entre outras, novas infraestruturas para parques infantis, materiais desportivos para agrupamentos de escolas, verbas para esterilização de animais abandonados, livros para espaços culturais do bairro, equipamentos para bombeiros ou criação de hortas comunitárias.

Após o fecho das inscrições, todas as ideias serão avaliadas por um grupo de 100 jurados, composto por especialistas em diversas áreas de conhecimento, que irão, posteriormente, selecionar duas ideias finalistas para cada loja Pingo Doce.

Entre 26 de setembro a 26 de outubro as causas estarão a votos nas lojas e a mais votada pela vizinhança receberá o montante necessário para a sua concretização, até ao valor máximo de 1.000€.