Rui Barreto, secretário Regional de Economia, Mar e Pescas, defende ser necessário “mais construção para a classe média a preços mais baixos”. O governante falava a propósito da abertura, esta manhã, do Salão Imobiliário de Portugal, que está a decorrer, até domingo em Lisboa, e onde participam quatro empresas da Região.

“É importante estar aqui para mostrar o melhor que a Região tem na componente imobiliária, mas é importante dizer que é necessário equilibrar a relação entre a procura e a oferta. Ou seja, temos de ter mais construção e mais construção para a classe média a preços mais baixos”, disse.

Nesse sentido, Rui Barreto defende ser necessário, e lembrando as declarações do Ministro da Habitação, um novo quadro legal que agilize mais processos de construção para que a oferta e a procura se encontrem e para que a construção não seja tendencialmente para habitação de gama media-alta e muito-alta.

“É preciso atuar do ponto de vista fiscal para que as pessoas com menos recursos e jovens tenham um pacote de benefícios mais atraente. E porque não repensar também o juro bonificado e atuar do lado da oferta para fazer mais construção e para todos os segmentos da população, porque só assim se pode gerar equilíbrios sociais que são absolutamente importantes”, reforçou.

A finalizar, o secretário de Economia mostrou-se satisfeito com o potencial do setor que “tem contribuído muito para a economia da Madeira”.