Um camião-cisterna, de transporte de combustível, incendiou-se, esta manhã, na via rápida, dentro do túnel da Abegoaria, no Caniço.

Segundo Leonardo Pereira, comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, o alerta foi dado, por volta das 11h50, por uma ambulância da corporação que ia em trânsito para o hospital e que se apercebeu da situação.

Dado que se tratava de um veículo de transporte de combustível, a corporação mobilizou para o local quatro veículos pesados de combate a incêndios com oito operacionais. Porém, devido às dificuldades causadas pelo congestionamento de trânsito, os bombeiros só conseguiram chegar ao local por volta das 12h06.

Ainda de acordo com o comandante, na chegada os bombeiros verificaram que o fogo já se encontrava extinto, uma vez que o condutor do camião tinha conseguido controlar a situação com recurso a extintores.

De realçar ainda o facto de não haver feridos a registar desta ocorrência, que causou, no entanto, o fecho temporário da via rápida.

No terreno encontra-se ainda de prevenção um veículo pesado de combate a incêndios da corporação, tendo em conta que se trata de um veículo de transporte de matéria perigosa.

A PSP esteve também no local.