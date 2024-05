Madeira soma cerca de 100 casos de cancro do pulmão por ano

São cerca de 100 o número de casos de cancro do pulmão que todos os anos são diagnosticados na Região, um número que, conforme aponta Vítor Teixeira, diretor do Serviço de Pneumologia do SESARAM, não pode ser ignorado.

Até porque, completa Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o tabaco é a principal causa de morte evitável em Portugal, sendo responsável por cerca de 11.800 mortes por ano.

“O cancro do pulmão é o quatro cancro mais frequente na Região”, alertou ainda o pneumologista, em declarações à margem da apresentação da Campanha de Prevenção do Cancro do Pulmão ‘Maio Branco’, que será promovida ao longo por mês de maio por este núcleo.

Não obstante, o profissional de saúde enaltece que esta doença tem vindo a ser combatida cada vez mais eficazmente.

“Agora é feito um estudo muito mais alargamento, conseguindo definir-se muitos cancros do pulmão e o tratamento é individualizado para cada tipo. Portanto, estamos a conseguir oferecer tratamentos [não cirúrgicos] muito mais eficazes. (...) mas a cirurgia é, sem dúvida, o tratamento curativo”, ressalvou Vítor Teixeira, que mais felicitou o facto de o cancro do pulmão ter deixado de ser “a doença negra” de outrora.

A par disto, o especialista congratulou-se ainda com o rastreio deste tipo de cancro que avançará futuramente na Madeira, podendo vir a ser o primeiro a ser realizado em Portugal. “Tem de ser muito bem pensado, porque implica elevados custos, mas é um rastreio que tem de ser feito”, vincou, sem, no entanto, apontar a data de arranque.

Mais literacia em prol da prevenção

Por seu turno, Ricardo Sousa denotou que “o cancro está cada vez mais agressivo”, perspetivando-se um aumento de casos nos próximos anos, urgindo, por isso, à adoção de comportamentos preventivos.

“Há causas que não conseguimos controlar, mas outras são controláveis e o tabaco é uma delas”, apelou, pedindo que a população não fique “pávida e serena” perante os números relativos a esta doença.

É neste sentido que a LPCC decidiu dedicar o mês de maio à prevenção do cancro do pulmão, tentando, assim, levar literacia à comunidade, convocar os fumadores para a cessação tabágica e divulgar a rede de apoio existente, um esforço que surgiu da constatação de que era necessário ir mais longe na sensibilização.

Segundo revelou o responsável, um dos público-alvo desta campanha são os mais novos, aos quais pede que “pensem duas vezes” antes de se levar pela pressão do seu grupo de amigos.

Assim sendo, âmbito desta campanha, o mês será pautado por diversas iniciativas, que passarão por diversas escolas regionais, mas que também incluirão sessões de sensibilização e atividades desportivas, como uma corrida (18 de maio) e um torneio de padel (29 de maio).