Uma derrocada na Levada da Água de Alto, no Faial, acabou em tragédia.

O incidente ocorreu há poucos momentos e segundo apurou o JM, terá provocado pelo menos um morto.

A Levada da Água do Alto nasce na estrada regional que percorre a subida do Faial para a zona do Cortado.

Os bombeiros de Santana já estão no terreno e nesta altura não está ainda excluída a possibilidade de existirem mais pessoas soterradas.