Os deputados eleitos pelo PSD/Madeira à Assembleia da República apresentaram um Voto de Saudação à atleta Madalena Costa pela conquista da Taça do Mundo de Patinagem Artística e pelo seu percurso desportivo de excelência, revelou hoje o partido.

Numa nota enviada às redações, o PSD realça que esse percurso “já mereceu, felizmente, um amplo reconhecimento nacional”, não só pelo facto de ter sido distinguida pela Forbes Portugal como uma das 40 mulheres mais influentes no desporto, mas também por ser finalista do Prémio ‘Jovem Promessa’ da Confederação do Desporto de Portugal e por já ter sido eleita, por duas vezes, Atleta Feminina do Ano pela Federação de Patinagem de Portugal.

De acordo com o mesmo comunicado, os deputados do PSD/Madeira reforçam que Madalena Costa representa “um verdadeiro exemplo de talento, dedicação, disciplina e perseverança, sendo uma referência inspiradora para a juventude portuguesa e um símbolo do valor dos nossos jovens nas mais diversas expressões do desporto”.

Madalena Rodrigues Costa, jovem atleta natural do Funchal, voltou a conquistar em junho de 2025 a Taça do Mundo de Patinagem Artística, designada por Artistic International Series – World Cup (AIS), na cidade de Reggio Emília, em Itália, alcançando o seu quarto triunfo consecutivo nesta prestigiada competição internacional (2022, 2023, 2024 e 2025).

“Desde muito jovem, Madalena Costa tem trilhado um percurso desportivo verdadeiramente notável. Com apenas 16 anos, é campeã nacional ininterruptamente desde 2016, somando já oito títulos nacionais consecutivos. No panorama europeu, conquistou duas Taças da Europa em escalões de formação, nos anos de 2018 e 2019, e sagrou-se campeã europeia nos escalões de Cadetes (2022), Juvenis (2023) e Júnior (2024), título este último alcançado em território português, na cidade de Fafe”, frisam os social-democratas.

“Madalena Costa é também bicampeã mundial júnior (2023, na Colômbia, e 2024, em Itália) e tetracampeã da Taça do Mundo (AIS), consolidando o seu nome entre a elite mundial da patinagem artística. A nova vitória internacional em 2025 confirma, mais uma vez, a excelência do seu talento e a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.”

Recorde-se que o PSD elegeu três deputados madeirenses para a Assembleia da República nas últimas Eleições Legislativas: Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves.