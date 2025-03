Os deputados do CH Açores vão estar na Madeira - a partir de hoje e até sexta-feira - onde vão reunir com o CH Madeira para encontrar pontes de aproximação entre os dois arquipélagos.

“Os parlamentares irão reunir com o Presidente e líder parlamentar do CHMadeira, Miguel Castro, para abordar questões que são comuns aos dois arquipélagos e que podem potenciar a importância estratégica de ambos, principalmente pela singularidade de cada uma das Regiões Autónomas.

A revisão da Lei de Finanças Regionais, bem como a distribuição do IVA pelas Regiões Autónomas - que depois da “Troika” continuam a sofrer uma penalização de 30% referente à repartição deste imposto pelos Açores e pela Madeira – e a questão dos lesados do BANIF são assuntos que estarão em cima da mesa de reuniões entre o CH Açores e o CH Madeira, mas que também serão transmitidos ao Presidente do CH, André Ventura, que por esta altura também se encontra na Madeira.

Há ainda outras questões comuns como a área da segurança, do espaço aéreo e do espaço marítimo, “que terão de depender mais das Regiões Autónomas e não da República”, refere José Pacheco que entende que uma plataforma de entendimento entre as duas regiões autónomas é fundamental para se conseguir, unidos, atingir um bem comum.

“O CH Açores sempre defendeu que os Açores e a Madeira têm muito a aprender mutuamente e há questões que se as duas regiões autónomas se unirem e falarem a uma única voz, poderão funcionar melhor em vez de cada arquipélago lutar por si”, indica o líder parlamentar do CH Açores.

Esta visita dos deputados do CHEGA Açores à Madeira, é um reforço da união entre as duas estruturas insulares do CHEGA, e destas com a estrutura nacional do partido que estará na Região Autónoma da Madeira na reta final da campanha para as eleições de 23 de Março”, releva nota de imprensa.