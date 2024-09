Deputado municipal do PSD defende redefinição de estratégias e mais investimento

Simão Santos, deputado municipal do PSD na Ponta do Sol, considerou, na sessão solene do Dia do Concelho, ser necessário iniciar um debate para o desenvolvimento e crescimento da Ponta do Sol, defendendo redefinição de estratégias e mais investimento.

O deputado da oposição diz ter “um sonho”: que em 2025 a Ponta do Sol deixe de ser tema por “politiquices e batalhas em todas as frentes” e sim por notícias sobre redefinição de estratégias e investimentos.

O deputado municipal elencou uma seria de medidas que considera fulcrais, nomeadamente na agricultura, defendendo a criação de mais e melhores acessos, e criação de modelos simplificados para a aprovação de projetos agrícolas.

“É também preciso mais apoios à natalidade e educação”, disse, assim como mais estacionamentos no município. Teceu ainda críticas ao facto de a vila continuar estrangulada em termos de serviços.

Simão Santos entende ser preciso mais parques infantis no município, sendo que só existe um nos Canhas.

O deputado municipal agradeceu ainda a Pedro Fino pelo que o Governo Regional tem feito pela Ponta do Sol. “Tem havido empenho”, realçou, lançando um repto ao governantes para três necessidades do concelho, nomeadamente a construção da via expresso para os Canhas; as medidas e soluções para resolver o caos em termos de afluência de carros na estrada regional 101; e a limpeza e dinamizado da lagoa do Lugar de Baixo.