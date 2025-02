”O Município do Funchal quase que duplicou a receita fiscal e não ouvimos a demagogia, da parte do PSD, como fez quando a Confiança presidia à Câmara, de que não houve devolução de verbas aos funchalenses”, afirmou, hoje, Andreia Caetano, deputada do PS na Assembleia Municipal que decorre, durante todo o dia, na escola dr. Horácio Bento de Gouveia, freguesia de São Pedro.

Na iniciativa, que está a ser transmitida pelo canal NaMinhaTerra TV, Andreia Caetano lançou várias críticas à Autarquia, referindo que a carga fiscal tem vindo a aumentar. Disse não compreender onde foi aplicada a verba de despesa efetiva em 2024 e lamentou “a incapacidade de executar, as manobras de engenharia financeira e sem que a cidade vejam qualquer reflexo disto, que no nosso entendimento, é grave”.

“Não construíram uma casa, não requalificaram espaços públicos. E, portanto, aquilo que nos apercebemos é que se passássemos uma borracha nos 3 anos de PSD, não víamos nada de novo. Ou seja, o Funchal de 2025 está pior que o Funchal de 2021”.

Gonçalo Pimenta, deputado do CDS-PP na Assembleia Municipal, insurgiu-se contra Andreia Caetano, referindo que enquanto o PS esteve à frente da Câmara que “arrecadou 6 milhões de impostos tributados às empresas, o maior de sempre”. “Os senhores digam agora aos funchalenses se estão ou não estão, com os empresários do Funchal!”, pediu Gonçalo Pimenta. O deputado municipal considerou que o maior recorde de impostos tributado às empresas do concelho do Funchal foi de 2018 a 2021”. Depois lembrou que o PS pretendia a dissolução da Frente MarFunchal.

Dirigindo-se aos deputados municipais do PS, Gonçalo Pimenta destacou que ainda bem que foram chumbadas todas as propostas socialistas, senão “teríamos uma derrapagem nunca antes vista”. “Os senhores, convém recordar, nada fazem”, afirmou.

”Foi devolvido aos funchalenses 23,6 milhões de euros de IRS”, lembrou Gonçalo Pimenta. O deputado municipal, que falava aos presentes na Assembleia Municipal que se realiza na escola dr. Horácio Bento de Gouveia, perguntou. “Quem está com as pessoas?”

Falou ainda de um “calhamaço” deixado pela vereadora Madalena Nunes, sobre a habitação. “Prometeram no centro do Funchal, estratégia para os jovens. Prometeram mais de 30 fogos. Sabem quantos fogos foram construídos pelo PS? Zero!”, disse.