A Iniciativa Liberal (IL) vê com preocupação os dados divulgados pelo Boletim Trimestral da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que revelam uma desaceleração no crescimento económico da Região Autónoma no primeiro trimestre de 2025.

Para a IL Madeira, estes números confirmam o diagnóstico que o partido tem vindo a apresentar há muito: “o modelo económico da Região está esgotado, baseado numa dependência excessiva do turismo e de setores de baixo valor acrescentado. Um modelo que nem um salário mínimo inflacionado consegue disfarçar”, refere o partido, num comunicado enviado à redação.

“Os dados agora divulgados demonstram que a Região continua presa a uma economia que não valoriza o talento, nem cria condições para reter os mais qualificados. Os salários mantêm-se abaixo da média nacional, apesar de o salário mínimo regional ser mais elevado. Isto mostra que o problema é estrutura.”, sublinha Gonçalo Maia Camelo, coordenador da iniciativa do IL.

Para a IL Madeira, “é fundamental avançar-se com uma verdadeira diversificação da economia e com uma estratégia séria de atração de investimento produtivo e inovador. Sem estas medidas, a Madeira continuará a ter uma economia frágil, vulnerável a fatores externos e incapaz de garantir estabilidade aos madeirenses”, indica.

“Precisamos de uma visão clara para a Região – uma visão que promova a liberdade económica, reduza a burocracia, incentive o investimento privado e desenvolva setores com futuro. A Madeira não pode continuar a viver à sombra do turismo”, conclui Gonçalo Maia Camelo.